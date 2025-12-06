Barça : Hansi Flick est aux anges après la prolongation d’Eric Garcia

Ce vendredi, le FC Barcelone a annoncé la prolongation de contrat d’Eric Garcia. Formé au club, le défenseur de 24 ans a tapé dans l’œil d’Hansi Flick depuis son arrivée en Catalogne. Heureux de l’avoir dans son effectif, le technicien allemand a fait jouer l’ancien de Manchester City à de nombreux postes depuis le début de saison et le fait beaucoup jouer. Et alors que Garcia est désormais lié aux Blaugranas jusqu’en 2031, Hansi Flick n’a pas hésité à se montrer dithyrambique suite à cette excellente nouvelle en conférence de presse :

«Dès le début de la saison, on pouvait déjà percevoir son potentiel, il a d’abord été gêné par des blessures, mais au final, c’est un joueur très professionnel, c’est formidable à voir. Quand on veut être un leader, il est aussi important d’être discipliné et de tout donner pour l’équipe, peu importe qu’on joue latéral ou milieu défensif… Je suis très content pour lui, il mérite de prolonger son contrat et c’est une excellente nouvelle pour tout le monde.»