PSG : Kang-in Lee et Gonçalo Ramos ont été les sauveurs héroïques improbables !

Longtemps bousculé par un Tottenham dominateur et supérieur physiquement, le PSG a pourtant trouvé les ressources pour renverser la situation dans un final étourdissant (2-2, tab 4-3). Menés jusque dans les dix dernières minutes, les Parisiens ont profité des entrées décisives de Kang-in Lee (68e) et Gonçalo Ramos (77e) pour faire basculer la rencontre. Entre inspiration technique, fraîcheur physique et réalisme chirurgical, les deux remplaçants ont dynamité la défense londonienne, offrant à Paris une victoire inespérée et un premier trophée européen.

Ce scénario héroïque a d’autant plus de saveur qu’il est signé par deux joueurs dont l’avenir paraissait encore incertain. Peu utilisés lors de la fin de saison dernière, Kang-in Lee et Gonçalo Ramos ont vu leur nom circuler dans la rubrique mercato, entre départs possibles et intérêts extérieurs. Leur statut, entre seconde option et joker occasionnel, ne laissait pas présager un rôle majeur dans une finale européenne. Et pourtant, c’est bien eux qui ont écrit la plus belle page de la soirée, transformant un match mal embarqué en une victoire mémorable, rappelant que les héros peuvent surgir de là où on les attend le moins.

Deux héros inattendus

Plus que jamais, le PSG a eu deux visages ce soir à Udine. Et le plus étincelant a été l’œuvre de Ramos et Lee. Interrogé après la rencontre, Ousmane Dembélé n’a pas manqué de remercier ses deux coéquipiers entrés en jeu, buteurs des deux buts finaux pour accrocher les tirs au but : «ça été difficile, c’était notre premier match de la saison, on s’est dit qu’à 2-0, il n’y avait plus de temps de penser, il fallait mettre un but pour nous remettre dans le match, c’est ce qu’on a fait avec les entrées de Gonçalo (Ramos) Ibrahim (Mbaye) et Kang-In (Lee). Ils ont apporté beaucoup d’énergie, ils ont fait la différence, on marque ce but, on pousse jusqu’à la fin…», a affirmé le favori au Ballon d’Or 2025, au micro de Canal+. Un constat en effet partagé par le capitaine Marquinhos : «on n’a pas eu trop de préparation, je suis fier, on a été mené 2-0, les changements nous ont aussi fait du bien. Ramos est très bien entré, on avait besoin d’un 9 pour mettre ce but (rires, ndlr)».

En conférence de presse, Luis Enrique a aussi remercié ses remplaçants : «Je ne peux pas arrêter de croire, parce que dans le foot, après la 80e minute, il y a souvent des renversements. Les joueurs qui sont sortis du banc ont été décisifs, Lee Kang-in, Gonçalo (Ramos), Ibe (Ibrahim Mbaye), Fabian (Ruiz). Je suis content de leurs performances». Présent en zone mixte après la rencontre, l’attaquant portugais a confirmé qu’il allait rester au PSG cette saison, mais a surtout expliqué toute l’importance de son rôle et de celui de ses coéquipiers remplaçants. Il l’a une nouvelle fois prouvé qu’il n’avait pas besoin de beaucoup de minutes pour se montrer précieux : «il fallait entrer dans le match et montrer que ce n’était pas fini. C’est la mentalité de notre équipe, ceux qui sont remplaçants doivent venir et faire la différence. On ne lâche jamais. Je suis très content, c’est un jour magnifique, avec un trophée spécial. On ne sait pas si on jouera une fois encore ce trophée». Paris a frappé un grand coup avec la manière.