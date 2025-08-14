Menu Rechercher
Tottenham : le message fort de Son à ses coéquipiers après la défaite contre le PSG

Heung-Min Son avec les Spurs @Maxppp
PSG 2-2 Tottenham

Hier soir, le PSG a remporté difficilement la Supercoupe d’Europe face à Tottenham au terme d’une séance de tirs au but (2-2 ; 4-3). Présent désormais de l’autre côté de l’Atlantique, où il a rejoint Hugo Lloris aux Los Angeles FC, l’ancien capitaine et légende des Spurs, Heung-Min Son, n’a pas manqué de réagir à cette défaite de son ancien club sur ses réseaux sociaux.

defaultAltAttribute

Le Sud-Coréen a adressé un message fort et plein de soutien à ses anciens coéquipiers : « tellement fier de vous l’équipe ! Les bons moments arriveront très bientôt, ce n’est pas le moment d’être déçus. Restons positifs et concentrés sur la suite, une grande saison nous attend. Je pense encore à vous, famille des Spurs. » Un message qui a pu consoler ses coéquipiers, après un match dominé jusqu’à la 80e minute.

