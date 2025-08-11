Supercoupe d’Europe : dispositif de sécurité XXL à Udine pour PSG - Tottenham

Mercredi soir, Udine sera placée sous haute surveillance pour accueillir la Super Coupe de l’UEFA entre le Paris Saint-Germain et Tottenham Hotspur, prévue à 21h00 au Stadio Friuli. Classé « à très haut risque » par les autorités italiennes et internationales, l’événement mobilisera environ 1 000 agents, dont 600 venus d’autres régions. Sous la coordination du chef de la police Pasquale Antonio De Lorenzo, le dispositif comprendra des démineurs, des unités antiémeutes, ainsi que des hélicoptères équipés de caméras et de lunettes de vision nocturne. L’UEFA a confirmé la vente de 6 600 billets aux supporters parisiens et 4 700 aux fans anglais, le reste des quelque 23 000 places étant réservé à un public neutre.

Point central de ces mesures, la « Marche des supporters » réunira environ 900 ultras du PSG, attendus le matin du 13 août. Partant de leur fan zone attitrée à 18h30, ils se dirigeront vers le stade sous l’escorte massive de policiers, carabiniers et agents de la Guardia di Finanza. Cette organisation vise à prévenir tout incident, en séparant les groupes de supporters et en contrôlant les flux dans la ville. Udine, habituellement calme, se transformera ainsi en zone hautement sécurisée le temps d’une soirée décisive pour le football européen.