Bundesliga
BL : Gladbach accroché par Hambourg
@Maxppp
Pas de vainqueur entre le Borussia Mönchengladbach et le promu allemand Hambourg. À l’occasion de la 1ère journée de Bundesliga, les deux formations se sont quittées sur un match nul 0-0 ce dimanche après-midi, malgré une domination des visiteurs.
Classement général Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|3
|1
|+6
|1
|0
|0
|6
|0
|2
|Francfort
|3
|1
|+3
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|Augsbourg
|3
|1
|+2
|1
|0
|0
|3
|1
|4
|Wolfsbourg
|3
|1
|+2
|1
|0
|0
|3
|1
|5
|Hoffenheim
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|2
|1
|6
|Union Berlin
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|2
|1
|7
|Cologne
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|8
|Dortmund
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3
|9
|Sankt Pauli
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3
|10
|M'gladbach
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|11
|Hambourg
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|12
|Stuttgart
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|1
|2
|13
|Leverkusen
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|1
|2
|14
|Mayence
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|0
|1
|15
|Fribourg
|0
|1
|-2
|0
|0
|1
|1
|3
|16
|Heidenheim
|0
|1
|-2
|0
|0
|1
|1
|3
|17
|Brême
|0
|1
|-3
|0
|0
|1
|1
|4
|18
|Leipzig
|0
|1
|-6
|0
|0
|1
|0
|6
Trois Français ont notamment pris part à la rencontre : Franck Honorat chez les locaux, et Jean-Luc Dompé avec Rayan Philippe pour Hambourg. Warmed Omari était également titulaire, et il a même joué l’intégralité de la rencontre sous ses nouvelles couleurs.
En savoir plus sur
