BL : Gladbach accroché par Hambourg

Pas de vainqueur entre le Borussia Mönchengladbach et le promu allemand Hambourg. À l’occasion de la 1ère journée de Bundesliga, les deux formations se sont quittées sur un match nul 0-0 ce dimanche après-midi, malgré une domination des visiteurs.

Trois Français ont notamment pris part à la rencontre : Franck Honorat chez les locaux, et Jean-Luc Dompé avec Rayan Philippe pour Hambourg. Warmed Omari était également titulaire, et il a même joué l’intégralité de la rencontre sous ses nouvelles couleurs.