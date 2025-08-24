Menu Rechercher
BL : Gladbach accroché par Hambourg

Par Jordan Pardon
Franck Honorat @Maxppp
M'gladbach 0-0 Hambourg

Pas de vainqueur entre le Borussia Mönchengladbach et le promu allemand Hambourg. À l’occasion de la 1ère journée de Bundesliga, les deux formations se sont quittées sur un match nul 0-0 ce dimanche après-midi, malgré une domination des visiteurs.

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 3 1 +6 1 0 0 6 0
2 Logo Francfort Francfort 3 1 +3 1 0 0 4 1
3 Logo Augsbourg Augsbourg 3 1 +2 1 0 0 3 1
4 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 3 1 +2 1 0 0 3 1
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 3 1 +1 1 0 0 2 1
6 Logo Union Berlin Union Berlin 3 1 +1 1 0 0 2 1
7 Logo Cologne Cologne 3 1 +1 1 0 0 1 0
8 Logo Dortmund Dortmund 1 1 0 0 1 0 3 3
9 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 1 1 0 0 1 0 3 3
10 Logo M'gladbach M'gladbach 1 1 0 0 1 0 0 0
11 Logo Hambourg Hambourg 1 1 0 0 1 0 0 0
12 Logo Stuttgart Stuttgart 0 1 -1 0 0 1 1 2
13 Logo Leverkusen Leverkusen 0 1 -1 0 0 1 1 2
14 Logo Mayence Mayence 0 1 -1 0 0 1 0 1
15 Logo Fribourg Fribourg 0 1 -2 0 0 1 1 3
16 Logo Heidenheim Heidenheim 0 1 -2 0 0 1 1 3
17 Logo Brême Brême 0 1 -3 0 0 1 1 4
18 Logo Leipzig Leipzig 0 1 -6 0 0 1 0 6
Trois Français ont notamment pris part à la rencontre : Franck Honorat chez les locaux, et Jean-Luc Dompé avec Rayan Philippe pour Hambourg. Warmed Omari était également titulaire, et il a même joué l’intégralité de la rencontre sous ses nouvelles couleurs.

