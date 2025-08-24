Menu Rechercher
Dortmund : le pétage de plomb du père Bellingham après le remplacement de Jobe

Jobe Bellingham @Maxppp

Le père Bellingham a vu rouge hier. Déjà, parce que le Borussia Dortmund a concédé une remontée inattendue en fin de rencontre face à St. Pauli, après avoir pourtant mené de deux buts jusqu’à la 85e minute (les locaux ont marqué à la 86e et la 89e), puis parce que son fils Jobe a été remplacé à la mi-temps de la rencontre.

Comme le révèle Sky Sports Germany, Mark Bellingham, représentant de ses deux fils, était passablement excédé par cette décision de Niko Kovac, et il l’a d’ailleurs notifié au directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, à l’issue du match. Au coup de sifflet final, il s’est rendu dans les couloirs du stade pour attendre son fils, et une discussion pour le moins animée aurait eu lieu avec l’ancien capitaine du club. Une scène assez inhabituelle, qui aurait surpris les personnes présentes dans cette zone.

