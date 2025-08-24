Oviedo-Real Madrid : les compositions officielles

Ce sont deux Real qui s’affrontent ce soir. Le promu Oviedo reçoit Madrid pour le compte de la deuxième journée de Liga (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h30). Les Merengue ont obtenu une victoire poussive contre Osasuna. En sera-t-il de même contre les coéquipiers de Santi Cazorla ?

Xavi Alonso utilise un 4-3-3 dans lequel nous retrouvons le trio offensif profondément changé. Out Vinicius Jr et Diaz, ce sera Mastantuono et Rodrygo qui seront aux côtés de Mbappé. Au milieu de terrain, Güler enchaîne. En charnière centrale, Huijsen sera associé à Rüdiger dans le but de réaliser à nouveau une clean sheet. De son côté Veujko Paunovic opte pour un 4-1-4-1. Le vétéran Solomon Rondon occupe la pointe de l’attaque. Le transfuge de Wolverhampton Dendoncker fête sa première titularisation. Cazorla est encore sur le banc.

Les compositions officielles :

Oviedo : Escandell - Luengo, Coscas, Calvo, Alhassane - Sibo - Nacho Vidal, Ilic, Dendoncker, Chaira - Rondon

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Huijsen, Rüdiger, Carreras - Güler, Valverde, Tchouaméni - Mastantuono, Mbappé, Rodrygo