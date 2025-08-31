Karim Benzema dépasse la barre des 500 buts en carrière !

Karim Benzema a franchi un cap historique en carrière en dépassant la barre des 500 buts toutes compétitions confondues. Samedi soir, lors de la victoire d’Al-Ittihad face à Al-Okhdood (5-2) en ouverture de la Saudi Pro League, l’attaquant français s’est offert un triplé pour porter son total à 501 réalisations. Formé à Lyon, où il avait inscrit 66 buts, Benzema a surtout brillé au Real Madrid avec 354 réalisations en quatorze saisons. Depuis son arrivée en Arabie saoudite, il a déjà trouvé le chemin des filets à 44 reprises, sans oublier ses 37 buts marqués sous le maillot des Bleus.

Avec ce chiffre impressionnant, le Ballon d’Or 2022 consolide son statut de meilleur buteur de l’histoire du football français. Il devance nettement Thierry Henry et ses 411 buts, mais voit déjà derrière lui la menace Kylian Mbappé. À seulement 26 ans, l’actuel capitaine de l’équipe de France affiche déjà 380 réalisations et pourrait bien, dans les années à venir, venir concurrencer le record de l’ancien Madrilène.