SPL : Al-Ittihad corrige Al-Okhdood grâce à un triplé de Benzema

Première journée de championnat, et premier carton pour Al-Ittihad. Ce samedi, les coéquipiers de Karim Benzema ont corrigé Al-Okhdood (2-5), notamment grâce à un grand "KBNueve". L’attaquant français s’est offert un triplé (4e, 51e, 60e) pour offrir le succès aux siens.

Steven Bergwijn a également marqué pour les visiteurs (7e), tandis que le dernier but est à mettre à l’actif de Al Rubaie, contre son camp. Grâce à ce succès, Al-Ittihad rejoint Al-Nassr et Al-Hilal en tête du classement.