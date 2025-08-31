Real Madrid : la prise de position de Xabi Alonso sur l’arbitrage

Samedi soir, le Real Madrid a validé un troisième succès consécutif en championnat en renversant Majorque à domicile (2-1), dans un match où l’arbitre a annulé trois buts madrilènes : deux de Kylian Mbappé et un d’Arda Güler. Interrogé à ce propos en conférence de presse, l’entraîneur Xabi Alonso a brièvement exprimé son désaccord avec certaines décisions.

«Le quatrième arbitre a déclaré qu’il fallait jouer immédiatement. C’est l’interprétation de l’arbitre, la mienne était différente à ce moment-là. Cela aurait été un but important. C’est son interprétation et c’est lui qui décide. Il a pris cette décision», a-t-il admis, avant d’évoquer l’arbitrage vidéo. «Moi aussi, cela m’a surpris. Ce sont des erreurs qui ne devraient pas arriver. Il faut réfléchir à la surutilisation et à l’usage correct. Je ne pense pas qu’il faille ré-arbitrer toutes les situations, mais quand c’est fait, cela doit l’être correctement.» L’ancien coach du Bayer Leverkusen s’était adressé à l’arbitre au coup de sifflet final, encore sur la pelouse du Santiago Bernabéu.