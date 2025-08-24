Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

Serie A : Côme dompte facilement la Lazio, la Fiorentina accrochée par Cagliari

Par Aurélien Macedo
1 min.
fabregas @Maxppp
terminé - 18:30 Cagliari 1 Fiorentina 1
terminé - 18:30 Côme 2 Lazio 0

Ce week-end, c’est le grand retour de la Serie A et on attendait notamment ce joli duel entre Côme et la Lazio. Après une belle dixième place l’an dernier pour un promu et un mercato ambitieux, la bande de Cesc Fabregas commençait par un joli test. Après un premier acte nul et vierge, Anastasios Douvikas a trouvé la faille au retour des vestiaires sur un service de Nico Paz (47e).

La suite après cette publicité

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 3 1 +2 1 0 0 2 0
2 Logo Côme Côme 3 1 +2 1 0 0 2 0
3 Logo Cremonese Cremonese 3 1 +1 1 0 0 2 1
4 Logo Pise Pise 3 1 +1 1 0 0 1 0
5 Logo Rome Rome 3 1 +1 1 0 0 1 0
Voir le classement complet

Peu après, les Romains pensaient égaliser, mais le but de Taty Castellanos était refusé pour hors-jeu (63e). Mieux, Côme a doublé la mise juste derrière via Nico Paz (73e) pour s’imposer 2-0. Dans le même temps, l’autre duel mettant aux prises Cagliari et la Fiorentina s’est achevé sur un nul 1-1. Après un but de Rolando Mandragora (68e), Sebastiano Luperto (90e +4) lui a répondu pour les Sardes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Lazio
Côme
Cagliari
Fiorentina

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Lazio Logo Lazio
Côme Logo Côme
Cagliari Logo Cagliari
Fiorentina Logo Fiorentina
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier