Serie A : Côme dompte facilement la Lazio, la Fiorentina accrochée par Cagliari

Ce week-end, c’est le grand retour de la Serie A et on attendait notamment ce joli duel entre Côme et la Lazio. Après une belle dixième place l’an dernier pour un promu et un mercato ambitieux, la bande de Cesc Fabregas commençait par un joli test. Après un premier acte nul et vierge, Anastasios Douvikas a trouvé la faille au retour des vestiaires sur un service de Nico Paz (47e).

La suite après cette publicité

Peu après, les Romains pensaient égaliser, mais le but de Taty Castellanos était refusé pour hors-jeu (63e). Mieux, Côme a doublé la mise juste derrière via Nico Paz (73e) pour s’imposer 2-0. Dans le même temps, l’autre duel mettant aux prises Cagliari et la Fiorentina s’est achevé sur un nul 1-1. Après un but de Rolando Mandragora (68e), Sebastiano Luperto (90e +4) lui a répondu pour les Sardes.