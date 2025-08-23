OM - PFC : Maxime Lopez frustré du résultat

Malgré une belle bataille au Vélodrome, le Paris FC s’est finalement incliné lourdement contre l’OM, au Vélodrome (5-2). Et malgré des motifs d’espoirs, Maxime Lopez (27 ans), de retour dans son stade de cœur, est frustré après les nombreuses erreurs concédées par la défense parisienne.

«C’est très cher payé, je suis fier de mon équipe, on a tenu tête à cette équipe, même avec les perturbations dans la semaine, ça reste une grande équipe, ce sont des joueurs de classe mondiale, tu es puni cash, le score est sévère, 5-2 ça fait beaucoup, mais c’est comme ça, c’est l’apprentissage. On a senti que c’était un match particulier, on tient 15 minutes mais on prend ce penalty à la 16e, on ne peut pas faire des erreurs comme ça à ce niveau-là, je ne vise personne mais on ne peut pas, ça aurait pu être moi mais avec des Aubameyang, des Greenwood, tu ne peux pas, tu es puni cash», a-t-il lâché sur BeIN Sports, en précisant qu’il a tout de même eu «des émotions fortes de revenir à l’OM et au Vélodrome».