L’Arabie saoudite veut voler un cadre au PSG avant la fin du mercato !

Deux victoires en deux rencontres. Sans trop se fouler, le Paris Saint-Germain a parfaitement lancé sa saison de Ligue 1, avec une nouvelle victoire 1-0 contre Angers ce vendredi. Des débuts pas forcément brillants en termes de contenu, mais qui s’expliquent notamment par une préparation estivale très courte à cause de la Coupe du Monde des Clubs, et des joueurs qui sont donc encore loin de leur meilleur niveau sur le plan physique. Pas forcément de soucis à se faire de ce côté là.

Quant au mercato, le Paris Saint-Germain s’est plutôt bien renforcé, avec deux arrivées majeures : Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier, qui vient remplacer un Gigio Donnarumma qui se cherche toujours un nouveau point de chute, même si tout le monde s’accorde pour l’envoyer à Manchester City. Le portier Renato Marin est aussi arrivé pour faire le nombre. Et au niveau des départs, de nombreux dossiers sont à gérer encore, à l’image de Kang-In Lee, Marco Asensio ou Carlos Soler, entre autres.

Un joueur très prisé

Et on le sait, il pourrait aussi y avoir des départs inattendus. Face à de nouvelles menaces qui ont fait leur apparition ces derniers temps, à l’image de l’Arabie saoudite, aucun top club européen n’est vraiment à l’abri. Et justement, comme l’explique le média espagnol Estadio Deportivo, les Saoudiens souhaitent piocher au Paris Saint-Germain. C’est Fabian Ruiz qui intéresse beaucoup les décideurs de la ligue saoudienne.

Joueur primordial aux yeux de Luis Enrique, le milieu de terrain espagnol de 29 ans, qui a encore deux ans de contrat à Paris, a ainsi reçu plusieurs propositions ces derniers temps. Al-Nassr est ainsi venu aux nouvelles, mais pas que, et inutile de préciser que les écuries saoudiennes ont les moyens de lui offrir un superbe salaire. Tout dépendra donc de la volonté du joueur qui, aux dernières nouvelles, est très bien à Paris…