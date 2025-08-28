PSG : Marco Asensio se rapproche d’Aston Villa

L’opération dégraissage se poursuit au Paris Saint-Germain. Alors qu’Arnau Tenas a pris la direction de Villarreal et que Carlos Soler devrait lui rejoindre la Real Sociedad, un autre indésirable du PSG est également sur le départ.

Selon les dernières informations de L’Equipe, le club de la capitale est ainsi proche d’un accord avec Aston Villa pour un transfert de l’attaquant Marco Asensio (29 ans). Si les Anglais ont formulé une offre estimée à 15 M€ et que Paris demande encore 20 M€, les différentes parties se veulent optimistes sur une issue positive.