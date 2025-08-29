Cameroun : le sélectionneur Marc Brys fracasse Hugo Ekitike

Le sélectionneur du Cameroun Marc Brys refait parler de lui. Pour une fois, le coach belge ne fait pas parler pour une énième guerre avec Samuel Eto’o mais bien pour des déclarations en conférence de presse. Ce vendredi, après l’annonce de sa liste pour les qualifications à la Coupe du Monde, Marc Brys a été questionné sur Hugo Ekitike qui peut représenter le Cameroun, pays de ses parents. Et si ce n’est pas le souhait du joueur qui vise l’équipe de France, le sélectionneur camerounais a tenu des propos assez fous sur le buteur de Liverpool.

« Je n’ai pas pris contact avec lui. Je vais t’expliquer pourquoi. Il a mis tout son argent pour essayer de jouer avec la France et il n’a pas réussi. Et maintenant, nous, le Cameroun, nous sommes son deuxième choix ? Je n’ai pas besoin d’être un deuxième choix. Nous avons de bons joueurs qui jouent avec le cœur. C’est de ça dont j’ai besoin. Je n’ai pas besoin d’une vedette qui pense qu’il peut venir dans ce pays ou un autre. C’est un bon joueur, ce n’est pas la question. Dans la situation que j’ai évoquée, il ne mérite pas de venir ici. »