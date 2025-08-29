Cameroun : la liste pour septembre avec Bryan Mbeumo et André Onana

Pour ce rassemblement de septembre, le Cameroun joue gros. Disputant les matches de qualification à la prochaine Coupe du monde comme toutes les nations africaines, les Lions indomptables joueront notamment un match charnière contre le Cap-Vert, leader de leur poule.

Pour arriver à l’emporter, Marc Brys a décidé de sortir l’artillerie lourde. En effet, les deux joueurs de Manchester United, Bryan Mbeumo et André Onana, ont été appelés pour l’occasion. Carlos Baleba, Yvan Neyou, Georges-Kevin Nkoudou, André-Frank Zambo Anguissa ou encore Christopher Wooh ont été appelés pour ce rassemblement important.