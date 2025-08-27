Menu Rechercher
Commenter 3

EdF : le clin d’oeil de Didier Deschamps à Olivier Giroud

Par Jordan Pardon
1 min.
Giroud @Maxppp

« Ne jamais dire jamais», ce sont les quatre mots qui ont retenu l’attention publique dans la prise de parole d’Olivier Giroud après Lille - Monaco, quand le fond de son propos semblait pourtant clair : son aventure en Bleus est bien terminée. Ce mercredi en conférence de presse, Didier Deschamps a été interrogé sur un possible retour du meilleur buteur de l’histoire des Bleus en sélection. Sans surprise, il a rejeté l’idée, tout en louant le début de saison de son joueur.

La suite après cette publicité

«Olivier a été clair. Il a rajouté trois mots qui intéressent les gens avec 'jamais dire jamais’. Je suis heureux qu’il réussisse et il a toujours sa belle cote d’amour. Il a fait ses adieux, il sait qu’il y a une nouvelle génération. Là, je lui souhaite que ça continue, c’est toujours agréable de sentir ce soutien populaire et médiatique qu’il n’a pas toujours eu.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Olivier Giroud
Paul Pogba
Didier Deschamps

En savoir plus sur

France Flag France
Olivier Giroud Olivier Giroud
Paul Pogba Paul Pogba
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier