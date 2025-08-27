EdF : le clin d’oeil de Didier Deschamps à Olivier Giroud

« Ne jamais dire jamais», ce sont les quatre mots qui ont retenu l’attention publique dans la prise de parole d’Olivier Giroud après Lille - Monaco, quand le fond de son propos semblait pourtant clair : son aventure en Bleus est bien terminée. Ce mercredi en conférence de presse, Didier Deschamps a été interrogé sur un possible retour du meilleur buteur de l’histoire des Bleus en sélection. Sans surprise, il a rejeté l’idée, tout en louant le début de saison de son joueur.

La suite après cette publicité

«Olivier a été clair. Il a rajouté trois mots qui intéressent les gens avec 'jamais dire jamais’. Je suis heureux qu’il réussisse et il a toujours sa belle cote d’amour. Il a fait ses adieux, il sait qu’il y a une nouvelle génération. Là, je lui souhaite que ça continue, c’est toujours agréable de sentir ce soutien populaire et médiatique qu’il n’a pas toujours eu.»