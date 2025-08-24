Menu Rechercher
Man City : Tottenham ne lâche pas Savinho

Par André Martins
1 min.
Savinho @Maxppp

Tottenham continue de pousser pour recruter Savinho et a entamé de nouvelles discussions ce week-end. Le club londonien serait prêt à formuler une offre supérieure à 70 millions d’euros pour convaincre Manchester City de lâcher l’ailier brésilien, rapporte le journaliste Fabrizio Romano.

Une information confirmée par talkSPORT, qui précise que les Citizens restent fermes, réclamant au moins 80 millions d’euros pour envisager un départ. Le club mancunien estime que, malgré l’importance de la somme, céder Savinho pourrait être une erreur en raison de son énorme potentiel. C’est pour cette raison que City bloque toute tentative de transfert depuis le début du mercato. Reste à savoir si les Cityzens maintiendront cette position jusqu’à la fin.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Man City
Sávio

