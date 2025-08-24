Menu Rechercher
Premier League

Arsenal : une fresque d’Eberechi Eze a été vandalisée

Par André Martins
1 min.
Eberechi Eze @Maxppp

Un temps favori pour recruter Eberechi Eze, Tottenham s’est finalement fait doubler par Arsenal, qui a conclu un accord express avec Crystal Palace pour s’offrir les services de l’attaquant anglais pour 78 millions d’euros. Grand supporter des Gunners depuis son enfance et formé brièvement à l’académie du club, le joueur de 27 ans a immédiatement choisi de rejoindre l’équipe de Mikel Arteta au détriment de celle de Thomas Frank.

Dans la foulée, une fresque murale à son effigie, le montrant en maillot d’Arsenal en train de célébrer, a été peinte par l’artiste North Banksy près de l’Emirates Stadium. Mais ce samedi matin, jour de match entre Arsenal et Leeds, l’œuvre a été retrouvée vandalisée, recouverte de peinture blanche avec l’inscription « Yids », un terme à l’origine antisémite, mais revendiqué depuis plusieurs années par certains fans de Tottenham. La preuve que les North London derbies ne se jouent pas que sur le terrain.

