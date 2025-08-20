Menu Rechercher
Commenter 24
Premier League

Accord Arsenal-Crystal Palace à 78 M€ pour Eberechi Eze

Par Aurélien Macedo
1 min.
Eberechi Eze @Maxppp

Décidément, c’est un dossier qui est allé vite du côté d’Arsenal. Aussitôt au courant de la longue blessure au genou de Kai Havertz, le club londonien s’est mis à l’assaut d’Eberechi Eze (27 ans). Il fallait aller vite puisque Tottenham était en train de finaliser l’arrivée du milieu offensif anglais.

La suite après cette publicité

Selon The Athletic, les Gunners ont réussi à trouver un accord de principe avec Crystal Palace pour le transfert d’Eberechi Eze au tour d’un montant de 78 millions d’euros. Un montant similaire à celui que Tottenham voulait débourser. Eberechi Eze disputera néanmoins un dernier match avec Crystal Palace ce jeudi contre Fredrikstad avant d’aller passer sa visite médicale du côté d’Arsenal.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Crystal Palace
Eberechi Eze

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Eberechi Eze Eberechi Eze
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier