Accord Arsenal-Crystal Palace à 78 M€ pour Eberechi Eze

Décidément, c’est un dossier qui est allé vite du côté d’Arsenal. Aussitôt au courant de la longue blessure au genou de Kai Havertz, le club londonien s’est mis à l’assaut d’Eberechi Eze (27 ans). Il fallait aller vite puisque Tottenham était en train de finaliser l’arrivée du milieu offensif anglais.

Selon The Athletic, les Gunners ont réussi à trouver un accord de principe avec Crystal Palace pour le transfert d’Eberechi Eze au tour d’un montant de 78 millions d’euros. Un montant similaire à celui que Tottenham voulait débourser. Eberechi Eze disputera néanmoins un dernier match avec Crystal Palace ce jeudi contre Fredrikstad avant d’aller passer sa visite médicale du côté d’Arsenal.