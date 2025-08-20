Arsenal est prêt à jouer un sale tour à Tottenham pour remplacer Kai Havertz

Arsenal pensait en avoir fini avec le dossier de l’attaquant. La signature de Viktor Gyökeres a mis un temps fou à se réaliser. La faute au contentieux opposant le Sporting CP au Suédois jusqu’à ce que la négociation aboutisse avec le chèque de 75 M€ signé par le club anglais. C’est peu de dire qu’il était très attendu par les fans des Gunners. Son maillot floqué du 14 a rapidement connu une rupture de stocks, et le site a sauté à l’annonce de son transfert. La suite est moins rose.

Les premiers pas du buteur sont compliqués, aussi bien en amical qu’en match officiel. Souvent pris dans la nasse face aux Red Devils, il a souffert du peu de connexion avec ses nouveaux coéquipiers. Il avait reçu malgré tout les félicitations de Mikel Arteta. « Gyökeres a fait beaucoup de très bonnes choses, je suis content. On sent sur notre pressing haut et dans le rythme qu’on impose, qu’il y a encore des points à améliorer. Mais venir à Manchester United et remporter une victoire dès le premier match, c’est un très bon début. »

Havertz absent un long moment, Arsenal veut voler Eze à Tottenham

Le Suédois doit vite se mettre à niveau car les Gunners enchaînent par la réception de Leeds, puis surtout un déplacement à Liverpool, puis un duel face à Manchester City à l’Emirates, avant de se rendre à Newcastle. Les médias anglais commençaient déjà à pencher pour l’option Kai Havertz en pointe, afin de laisser la nouvelle recrue prendre ses marques avec moins de pression sur les épaules, mais c’était avant la terrible nouvelle du jour. L’Allemand s’est blessé au genou et son état est considéré comme grave.

En d’autres termes, il va louper une grande partie de la saison, lui qui avait déjà été contraint de se mettre en retrait pour un problème aux ischio-jambiers durant la seconde partie de saison dernière. Arsenal commence à être à court d’options devant. Il n’a plus que Leandro Trossard et Mikel Merino, qui ne sont pas des attaquants de métier. Victime d’une rupture du ligament croisé en janvier, Gabriel Jesus n’est pas attendu avant novembre. La direction est déjà en train de regarder le marché pour compenser cette nouvelle absence. Le timing, le délai très court et les moyens mis en œuvre risquent de compliquer cette tâche.

Et selon les dernières indiscrétions de The Athletic, le nom choisi par la direction londonienne est celui d’Eberechi Eze (27 ans). Un dossier qui devra être conclu rapidementpuisque le milieu offensif anglais a vu son club de Crystal Palace tomber d’accord avec Tottenham qui a proposé 70 millions d’euros pour le signer. Cependant rien n’est pour le moment définitivement signé puisque les Eagles comptent faire jouer Eberechi Eze ce jeudi en Ligue Europa Conference contre Fredrikstad. Un retard qui permet donc à Arsenal de s’incorporer dans le dossier. Les Gunners seraient prêts à s’aligner sur les conditions proposées à Tottenham et ont l’avantage désormais dans ce dossier. En effet, Eberechi Eze est fan du club du nord de Londres et y a évolué en jeunes entre 2006 et 2011. Tottenham de son côté serait prêt à se rabattre sur d’autres pistes. Eberechi Eze reste sur une saison folle avec 14 buts inscrits et 11 passes décisives distribuées en 43 rencontres.