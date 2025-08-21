Menu Rechercher
Oriol Romeu va quitter le Barça

Oriol Romeu @Maxppp

Formé au Barça en 2010, puis revenu en 2023 après des passages à Chelsea, Southampton ou encore Valence, Oriol Romeu est sur le point de quitter définitivement le FC Barcelone. Le club et le milieu espagnol ont pratiquement finalisé un accord pour résilier son contrat et seuls quelques détails restent à régler avant la signature, probablement ce jeudi selon Marca. Romeu, qui ne s’entraînait pas avec l’équipe d’Hansi Flick ce mercredi, pourra ainsi choisir sa prochaine destination. L’Espagnol de 33 ans n’entrait déjà pas dans les plans du technicien allemand la saison dernière, il avait d’ailleurs été prêté à Gérone.

Ce départ permettrait à Barcelone de dégager suffisamment de marge de manœuvre financière pour inscrire Gerard Martín et le rendre disponible pour Hansi Flick dès le match contre Levante samedi 23 août. Après le départ de Romeu, c’est peut-être le prodige Casado qui pourrait suivre en quittant la Catalogne. En effet, une vente de Casadó, estimé à 30 millions d’euros, pourrait régler tous les problèmes du club, puisque les départs d’Hector Fort et donc d’Oriol Romeu ne seront pas suffisants.

