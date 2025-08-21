Atlético de Madrid : Julián Álvarez vers une improbable prolongation au-delà de 2030

L’Atlético de Madrid mise gros sur Julián Álvarez. Arrivé l’été dernier comme pièce maîtresse du nouveau projet Colchonero pour 75 millions d’euros, l’attaquant argentin est au cœur des plans du club, qui négocie avec son entourage une prolongation de contrat au-delà de 2030, selon El Desmarque. Malgré une clause libératoire fixée à 490 millions d’euros et un bail courant déjà sur six ans, les dirigeants veulent sécuriser leur star et lui offrir un rôle de leader sur la durée. Bien intégré dans la capitale espagnole, apprécié du vestiaire et en parfaite relation avec Simeone, l’ancien joueur de Manchester City semble pour l’instant épanoui sous les couleurs rojiblancas. Il a inscrit 29 buts la saison passée, réalisant la meilleure saison de sa jeune carrière sur le plan individuel.

Toutefois, en arrière-plan, des rumeurs persistantes viennent nuancer l’idée d’une prolongation. D’après El Chiringuito, certains proches de l’international argentin estimeraient qu’il n’est pas pleinement valorisé par Simeone, regrettant même le choix d’avoir rejoint l’Atlético. Un sentiment qui alimente les spéculations, d’autant que des clubs comme le FC Barcelone surveillent attentivement son évolution pour l’après Lewandowski.