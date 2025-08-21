L’Atlético de Madrid veut encore recruter du lourd !

C’est un renouvellement d’effectif énorme qu’est en train de mener à bien l’Atlético de Madrid. Cet été encore, les dirigeants colchoneros n’ont pas hésité à mettre la main à la poche pour renforcer l’équipe de Diego Simeone. Au total, sept nouveaux joueurs sont arrivés en terres madrilènes lors de ce marché : David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Thiago Almada, Johnny Cardoso, Alex Baena et Giacomo Raspadori. Un investissement qui s’approche des 200 millions d’euros, avec un objectif clair : gagner au moins un titre cette saison.

Même si la saison a plutôt mal démarré, avec une défaite 2-1 face à l’Espanyol pendant que le Real Madrid et le FC Barcelone eux ont pris les trois points dans leur match respectif, les ambitions restent là et la direction pourrait continuer ses emplettes. Comme l’indiquent divers médias, les Colchoneros foncent par exemple sur Nico Gonzalez, l’ailier argentin de la Juventus.

Simeone a demandé du renfort

La Gazzetta dello Sport indique même qu’un accord a été trouvé entre l’international argentin de 27 ans et l’Atlético de Madrid. Reste désormais à convaincre la Juventus, qui exige un montant entre 25 et 30 millions d’euros pour son joueur, alors que les Colchoneros ne veulent pas dépasser les 15 millions d’euros pour le moment. Nahuel Molina, le latéral argentin des Rojiblancos, pourrait entrer dans l’opération pour faire baisser ce prix.

Le nom de Takefusa Kubo, la star japonaise de la Real Sociedad, est aussi mentionné très régulièrement ces dernières heures dans les médias espagnols comme Marca. Kang-in Lee, le milieu de terrain coréen du Paris Saint-Germain, conserve une belle cote auprès des Colchoneros qui le suivaient déjà par le passé, et ils pourraient venir toquer à la porte du PSG. C’est donc principalement dans le secteur offensif que les Madrilènes devraient recruter, secteur que le Cholo souhaite encore renforcer et il l’a fait savoir à sa direction. Affaire(s) à suivre.