L’été dingue de l’Atlético de Madrid pour rivaliser avec le FC Barcelone et le Real Madrid

Rebelotte. L’été dernier déjà, l’Atlético de Madrid avait réalisé un mercato particulièrement clinquant, dépensant plus de 200 millions d’euros pour enrôler des joueurs comme Robin Le Normand, Julian Alvarez, Connor Gallagher ou Alexander Sorloth. Si ces joueurs ont été plutôt performants, l’équipe a encore déçu malgré des débuts enthousiasmants en championnat. Une troisième place en Liga, bien loin des deux ogres, une élimination en huitièmes de finale face au voisin et ennemi merengue, et un parcours qui s’est terminé en poules lors de cette dernière Coupe du Monde des Clubs. Une nouvelle saison plutôt ratée pour des Colchoneros qui avaient des ambitions conséquentes. Et cet été, la direction du club de la capitale espagnole veut encore frapper fort et éviter un nouveau fiasco.

Très vite, les Colchoneros ont conclu deux opérations mineures pour remplir l’effectif : conserver Juan Musso, la doublure d’Oblak, et refaire signer Clément Lenglet, laissé libre par le Barça après une saison pendant laquelle il s’est plutôt bien relancé à Madrid. Puis, les Madrilènes ont frappé deux gros coups : Matteo Ruggeri, latéral gauche italien de 22 ans très prometteur qui arrive de l’Atalanta pour un peu moins de 20 millions d’euros, et Alex Baena, un des tous meilleurs joueurs et playmakers de Liga, qui débarque de Villarreal pour 42 millions d’euros. En moins de 24h, le club a d’ailleurs signé deux joueurs, puisque le transfert de Johhny Cardoso (Betis), autre référence au Liga au poste de milieu, pour une trentaine de millions d’euros vient d’être annoncé, alors que Thiago Almada (Botafogo) est devenu colchonero mardi soir, dans un contexte un peu flou il faut le dire.

Des investissements colossaux

Déjà plus de 100 millions d’euros dépensés, et ce sans avoir perdu de joueurs majeurs, puisque seuls Angel Correa (Tigres) et Rodrigo Riquelme (Betis) sont partis. Surtout, l’Atlético compte encore recruter. Un ou deux joueurs sont encore attendus dans le secteur offensif, avec les noms du Lillois Matias Fernandez-Pardo et d’Ademola Lookman (Atalanta) qui reviennent régulièrement. Un renfort devrait arriver au milieu, avec Javi Guerra de Valence comme piste numéro 1, et Exequiel Palacios du Bayer Leverkusen qui fait partie des alternatives. Puis, Diego Simeone souhaite aussi renforcer sa défense, avec Piero Hincapie (Bayer Leverkusen), Cuti Romero (Tottenham) et David Hancko (Feyenoord) comme principales pistes. Vous l’aurez compris, les dépenses vont continuer et le Cholo va avoir un sacré effectif à disposition.

Et selon le journal Expansion, le club pourrait encore franchir un cap cet été en termes de pouvoir d’achat et de puissance financière. Effectivement, le groupe américain Apollo Global Management, société américaine de gestion d’actifs alternatifs, compte entrer dans le capital du club avec… 2,5 milliards d’euros. Une entrée fracassante qui ferait d’Apollo le principal actionnaire du club, devant Gil Marin, Cerezo ou Ares, bien connu des fans lyonnais. Un prix conséquent qui s’explique aussi par l’existence de projets immobiliers autour du Metropolitano, avec un énorme centre sportif qui hébergera les terrains d’entraînement du club, mais aussi un complexe énorme de tourisme sportif avec divers stades et terrains pour pratiquer tout type de sport sur plus de cent hectares, avec notamment une plage avec des vagues artificielles pour les sports aquatiques. Quoi qu’il en soit, ce serait d’énormes sommes d’argent qui, en plus de faire du bien aux comptes du club, permettraient aux Colchoneros d’avoir encore plus de force de frappe en termes de mercato…