Officiel Serie A

Koni De Winter débarque à l’AC Milan

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Koni De Winter @Maxppp

Le mercato plutôt productif de l’AC Milan se poursuit. Après Luka Modric, Ardon Jashari, Samuele Ricci et Pervis Estupinan, les Lombards viennent d’annoncer l’arrivée d’un nouveau renfort. C’est Koni de Winter, le défenseur central belge de 23 ans qui débarque du Genoa pour 20 millions d’euros.

AC Milan
Brace yourselves… De 𝑾𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 has arrived in Milan ❄️🔴⚫

#WelcomeDeWinter
« L’AC Milan est ravi d’annoncer la signature définitive de Koni De Winter en provenance du Genoa CFC. Le défenseur belge a signé un contrat avec le Club jusqu’au 30 juin 2030. […] Koni De Winter portera le maillot numéro 5 », indique ainsi le club lombard dans un communiqué officiel.

