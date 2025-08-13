Menu Rechercher
Rennes boucle un transfert à 8 M€

Par Dahbia Hattabi
Habib Beye attend une opportunité en L1 @Maxppp

Proche de Nice, où un contrat de 4 ans l’attendait, Mahdi Camara (27 ans) a finalement changé de destination en l’espace de quelques heures. En effet, dans la journée de mardi, on évoquait une signature chez les Aiglons. Mais dans la nuit, le joueur a finalement été conquis par l’ambitieux projet du Stade Rennais et ses échanges avec Habib Beye.

Très vite, les deux parties s’étaient entendues sur un contrat de 4 ans. Il restait donc à trouver un accord entre clubs, même si tous les voyants étaient au vert entre Rennes et Brest. Ce mercredi après-midi, RMC Sport assure que les deux écuries se sont entendues pour un transfert de 8 M€. Le joueur est déjà arrivé à Rennes où il va passer sa visite médicale ce soir.

