Rennes boucle un transfert à 8 M€
Proche de Nice, où un contrat de 4 ans l’attendait, Mahdi Camara (27 ans) a finalement changé de destination en l’espace de quelques heures. En effet, dans la journée de mardi, on évoquait une signature chez les Aiglons. Mais dans la nuit, le joueur a finalement été conquis par l’ambitieux projet du Stade Rennais et ses échanges avec Habib Beye.
Très vite, les deux parties s’étaient entendues sur un contrat de 4 ans. Il restait donc à trouver un accord entre clubs, même si tous les voyants étaient au vert entre Rennes et Brest. Ce mercredi après-midi, RMC Sport assure que les deux écuries se sont entendues pour un transfert de 8 M€. Le joueur est déjà arrivé à Rennes où il va passer sa visite médicale ce soir.
