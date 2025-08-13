Ligue 1
Strasbourg refuse 31 M€ pour Dilane Bakwa
Après une première offre à 28 M€ (24 + 4 de bonus), Nottingham Forest est reparti à l’assaut pour Dilane Bakwa (22 ans). D’après L’Equipe, Strasbourg a repoussé une seconde proposition de 31 M€ cette fois, bonus compris, de la part du club anglais.
Le Racing a bien l’intention de conserver son jeune ailier, arrivé de Bordeaux pour 10 M€ il y a deux ans. Sous contrat jusqu’en 2027, Bakwa est devenu une valeur sur du club alsacien (11 buts et 18 passes décisives ne 66 matchs toutes compétitions confondues).
