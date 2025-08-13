Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

Strasbourg refuse 31 M€ pour Dilane Bakwa

Par Maxime Barbaud
Dilane Bakwa @Maxppp

Après une première offre à 28 M€ (24 + 4 de bonus), Nottingham Forest est reparti à l’assaut pour Dilane Bakwa (22 ans). D’après L’Equipe, Strasbourg a repoussé une seconde proposition de 31 M€ cette fois, bonus compris, de la part du club anglais.

La suite après cette publicité

Le Racing a bien l’intention de conserver son jeune ailier, arrivé de Bordeaux pour 10 M€ il y a deux ans. Sous contrat jusqu’en 2027, Bakwa est devenu une valeur sur du club alsacien (11 buts et 18 passes décisives ne 66 matchs toutes compétitions confondues).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
Strasbourg
Nottingham
Dilane Bakwa

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Strasbourg Logo Strasbourg
Nottingham Logo Nottingham Forest
Dilane Bakwa Dilane Bakwa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier