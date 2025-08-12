Le Barça et Villarreal recevront un sacré chèque pour jouer aux États-Unis

Le match de la 17ᵉ journée de LaLiga entre Villarreal et le FC Barcelone pourrait se jouer le 20 décembre prochain au Hard Rock Stadium de Miami (États-Unis), une décision approuvée par la Fédération espagnole (RFEF) et soumise à l’aval de l’UEFA, puis de la FIFA. Cette initiative s’inscrit dans le projet de Javier Tebas visant à internationaliser le championnat espagnol. Selon Sport, en cas d’accord définitif, les deux clubs recevraient un joli pactole en guise de récompense.

La suite après cette publicité

Le Barça percevrait entre 5 et 6 millions d’euros, avec un montant plus élevé pour Villarreal afin de compenser le manque à gagner lié à la billetterie. À noter que cette décision de délocaliser un match de Liga suscite toutefois une vive polémique. L’Association des Footballeurs Espagnols (AFE) a fermement rejeté la proposition lors d’une réunion tendue, dénonçant le manque de transparence du processus. Aucun capitaine de club n’avait été informé en amont, et l’AFE demande désormais des explications claires sur les critères ayant motivé le choix de cette rencontre pour une délocalisation aux États-Unis.