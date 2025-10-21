Real Madrid : David Alaba forfait contre la Juventus et le Barça

Le calvaire de David Alaba semble reparti. Sorti à la mi-temps contre Getafe dimanche soir en Liga, l’international autrichien (111 sélections) souffre d’une surcharge musculaire au niveau de la jambe droite, d’après la Cope. Le défenseur de 33 ans est donc forfait pour les réceptions de la Juventus, ce mercredi en Ligue des Champions, et du FC Barcelone, dimanche en Liga.

Une nouvelle déconvenue pour l’ex-joueur du Bayern Munich qui enchaîne les pépins physiques depuis son arrivée à Madrid, à l’été 2021. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Alaba vit sans doute ses derniers mois avec le club de la capitale espagnole.