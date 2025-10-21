Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

Real Madrid : David Alaba forfait contre la Juventus et le Barça

Par Kevin Massampu
1 min.
David Alaba avec le Real Madrid @Maxppp
22/10 RMA Juventus parionssport 1 1.39 N 4.55 2 6.20
26/10 Real Madrid Barcelone

Le calvaire de David Alaba semble reparti. Sorti à la mi-temps contre Getafe dimanche soir en Liga, l’international autrichien (111 sélections) souffre d’une surcharge musculaire au niveau de la jambe droite, d’après la Cope. Le défenseur de 33 ans est donc forfait pour les réceptions de la Juventus, ce mercredi en Ligue des Champions, et du FC Barcelone, dimanche en Liga.

La suite après cette publicité

Une nouvelle déconvenue pour l’ex-joueur du Bayern Munich qui enchaîne les pépins physiques depuis son arrivée à Madrid, à l’été 2021. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Alaba vit sans doute ses derniers mois avec le club de la capitale espagnole.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liga
Real Madrid
David Alaba

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
David Alaba David Alaba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier