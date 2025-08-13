Le Barça a choisi sa première recrue de 2026

Lancé dans son mercato d’été, le FC Barcelone prépare déjà la suite. Selon les informations d’El Nacional, les Culés ont déjà identifié leur première recrue pour 2026. Un joueur fortement désiré par le coach Hansi Flick. Il s’agit d’Alessandro Bastoni.

La suite après cette publicité

Le profil du joueur de l’Inter Milan plaît beaucoup au technicien allemand, qui veut un renfort en défense et qui voit en lui le parfait complément de Pau Cubarsi. Sous contrat jusqu’en 2028 chez les Nerazzurri, Bastoni (26 ans) a tapé dans l’œil du Barça.