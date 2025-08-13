Liga
Le Barça a choisi sa première recrue de 2026
@Maxppp
Lancé dans son mercato d’été, le FC Barcelone prépare déjà la suite. Selon les informations d’El Nacional, les Culés ont déjà identifié leur première recrue pour 2026. Un joueur fortement désiré par le coach Hansi Flick. Il s’agit d’Alessandro Bastoni.
La suite après cette publicité
Le profil du joueur de l’Inter Milan plaît beaucoup au technicien allemand, qui veut un renfort en défense et qui voit en lui le parfait complément de Pau Cubarsi. Sous contrat jusqu’en 2028 chez les Nerazzurri, Bastoni (26 ans) a tapé dans l’œil du Barça.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer