Lens blinde Fodé Sylla

Ce mercredi le RC Lens a annoncé la prolongation de contrat du jeune Fodé Sylla. Le milieu défensif de 19 ans était prêté la saison passée du côté de la Suisse et de Yverdon Sport. Considéré comme l’un des gros talents du club, il entre dans les plans de son coach Pierre Sage qui l’a utilisé régulièrement pendant la préparation estivale.

«Discrètement mais sûrement ! Fidèle à l’histoire qu’il tisse avec le Racing depuis l’enfance, le milieu « Made in Gaillette » Fodé Sylla poursuit son aventure lensoise. Fort d’un premier exercice convaincant chez les professionnels sous les couleurs d’Yverdon-Sport (Suisse), l’international français U19 prolonge son engagement jusqu’en 2028», explique le communiqué du club.