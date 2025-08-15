Menu Rechercher
Commenter 11
Officiel Liga Portugal

Le FC Barcelone récupère 11 M€ pour Francisco Trincão

Par Maxime Barbaud
1 min.
Francisco Trincão @Maxppp

Francisco Trincão a bien grandi depuis son échec au FC Barcelone. Recruté à l’été 2020 pour 30 M€ en provenance de Braga, l’ailier Portugais avait été prêté une première fois un an plus tard à Wolverhampton puis au Sporting CP, qui l’a définitivement racheté en 2023. Néanmoins, le joueur de 26 ans était jusqu’à aujourd’hui encore lié aux Culés puisque ces derniers possédaient toujours 50 % des droits sportifs.

La suite après cette publicité
defaultAltAttribute

Après les deux très bonnes dernières saisons de l’international portugais (11 sélections, 2 buts), les Leões ont décidé de racheter la moitié restante, comme indiqué sur son site internet. Les deux clubs se sont mis d’accord sur une transaction de 11 M€, qui tombe directement dans l’escarcelle du Barça. Francisco Trincão appartient désormais à 100% au Sporting, et les Blaugranas récupèrent un chèque bienvenu en ces temps où l’argent manque pour inscrire ses joueurs en championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Barcelone
Sporting
Francisco Trincão

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Barcelone Logo Barcelone
Sporting Logo Sporting Clube de Portugal
Francisco Trincão Francisco Trincão
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier