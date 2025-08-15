Le FC Barcelone récupère 11 M€ pour Francisco Trincão

Francisco Trincão a bien grandi depuis son échec au FC Barcelone. Recruté à l’été 2020 pour 30 M€ en provenance de Braga, l’ailier Portugais avait été prêté une première fois un an plus tard à Wolverhampton puis au Sporting CP, qui l’a définitivement racheté en 2023. Néanmoins, le joueur de 26 ans était jusqu’à aujourd’hui encore lié aux Culés puisque ces derniers possédaient toujours 50 % des droits sportifs.

Après les deux très bonnes dernières saisons de l’international portugais (11 sélections, 2 buts), les Leões ont décidé de racheter la moitié restante, comme indiqué sur son site internet. Les deux clubs se sont mis d’accord sur une transaction de 11 M€, qui tombe directement dans l’escarcelle du Barça. Francisco Trincão appartient désormais à 100% au Sporting, et les Blaugranas récupèrent un chèque bienvenu en ces temps où l’argent manque pour inscrire ses joueurs en championnat.