OM : la raison de l’absence de Neal Maupay est connue

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a communiqué le groupe convoqué par Roberto De Zerbi pour le déplacement à Rennes lors de cette première journée de Ligue 1. Si plusieurs éléments manquent à l’appel, c’est surtout l’absence de Neal Maupay (29 ans) qui fait parler. RMC Sport a dévoilé les dessous de ce choix.

Ainsi, le média français assure que l’attaquant, qui était présent hier à l’entraînement, est bien apte et qu’il n’a pas de problèmes physiques. Il s’agit d’un choix du coach, qui a décidé de se passer de ses services et de le laisser à la maison. Il a préféré faire appel au jeune Robinio Vaz (18 ans). Une décision qui est un message clair pour Maupay, invité à changer d’air cet été.

