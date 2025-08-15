Le groupe de l’OM contre le Stade Rennais avec un absent de marque

La Ligue 1 repart ce soir avec le déplacement de l’OM du côté du Roazhon Park (coup d’envoi 20h45) pour affronter le Stade Rennais. L’occasion de voir pour la première fois en match officiel les belles promesses phocéennes entrevues durant la préparation.

Roberto De Zerbi vient de communiquer son groupe. On retrouve les nouvelles recrues comme Egan-Riley, Weah, Gomes ou encore Aubameyang. Medina est lui absent en raison d’une suspension et Paixao est encore en phase de reprise après sa blessure contractée lorsqu’il appartenait encore à Feyenoord. Maupay n’a pas été convoqué, sans que l’on en connaisse la raison, lui dont le nom est souvent cité pour un départ.

