Montpellier : Joris Chotard rejoint le Stade Brestois

Par Samuel Zemour
1 min.
Joris Chotard, avec Montpellier. @Maxppp

Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu défensif Joris Chotard (23 ans) souhaitait rapidement quitter Montpellier, relégué en Ligue 2. Dans le viseur de clubs de Ligue 1, mais également à l’étranger, l’international espoirs a finalement rebondi du côté de Brest, comme nous l’avions révélé.

MHSC
🖊️ 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 : Joris Chotard rejoint le Stade Brestois
Des équipes de jeunes au monde professionnel, merci pour ces années au club, nous te souhaitons bonne continuation pour la suite de ta carrière Joris 🧡

#PailladinUnJourPailladinToujours
Voir sur X

«Joris Chotard rejoint le Stade Brestois. Des équipes de jeunes au monde professionnel, merci pour ces années au club, nous te souhaitons bonne continuation pour la suite de ta carrière, Joris», indique le club héraultais. Un transfert autour de 2 M€, et des bonus, pour un élément qui a disputé 26 rencontres de Ligue 1 la saison dernière, pour un but inscrit.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
Top commentaires
