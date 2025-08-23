Montpellier : Joris Chotard rejoint le Stade Brestois

Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu défensif Joris Chotard (23 ans) souhaitait rapidement quitter Montpellier, relégué en Ligue 2. Dans le viseur de clubs de Ligue 1, mais également à l’étranger, l’international espoirs a finalement rebondi du côté de Brest, comme nous l’avions révélé.

«Joris Chotard rejoint le Stade Brestois. Des équipes de jeunes au monde professionnel, merci pour ces années au club, nous te souhaitons bonne continuation pour la suite de ta carrière, Joris», indique le club héraultais. Un transfert autour de 2 M€, et des bonus, pour un élément qui a disputé 26 rencontres de Ligue 1 la saison dernière, pour un but inscrit.