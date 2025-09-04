Menu Rechercher
Aston Villa : Emiliano Martínez tourne la page après l’échec de son transfert à MU

Par André Martins
Emiliano Martinez sous les couleurs d'Aston Villa @Maxppp

Poussé vers la sortie par Aston Villa cet été, Emiliano Martínez a nourri pendant plusieurs semaines l’espoir de pouvoir rejoindre Manchester United, qui l’avait identifié comme plan B en cas d’échec dans le dossier Senne Lammens. Finalement, les Red Devils ont mis la main sur le portier belge le dernier jour du mercato, ce qui a conduit à la permanence de l’Argentin dans l’effectif des Villans. Avant les derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a évoqué la situation d’Emiliano Martínez.

«J’ai vu Emiliano en forme. Hier, il était heureux pour son anniversaire. Évidemment, il a dû nourrir l’espoir de jouer à Manchester United. Mais il est positif et pense déjà à nous, ainsi qu’à son retour dans son club.» Alors que le champion du monde 2022 a également refusé de rejoindre le club turc de Galatasaray, il pourrait bien rester à Aston Villa cette saison, malgré la perte de son statut de numéro 1.

