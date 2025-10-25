Menu Rechercher
Yassine Bounou prend la défense de Lamine Yamal

Par Chemssdine Belgacem
Considéré comme le meilleur gardien africain pour ses prouesses permanentes avec le Maroc et Al-Hilal, Yassine Bounou est une personne discrète dans les médias. Peu bavard et loin de toutes ces histoires, le gardien de 34 ans ne cherche jamais à créer la polémique. Interrogé ce vendredi par TyC Sports sur le choix de Lamine Yamal de représenter l’Espagne plutôt que le Maroc, Bono a souhaité le meilleur du jeune attaquant du Barça :

«Chacun est libre de représenter qui il veut, tant qu’il ne parle pas mal de nous et ne jette pas de pierres sur le Maroc (rires). Personnellement, je le considère comme l’un des nôtres, même s’il a choisi l’Espagne. Je lui souhaite toujours du succès dans sa carrière, mais pas contre le Maroc !» Sans rancune.

