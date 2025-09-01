Emiliano Martinez refuse de rejoindre Galatasaray

Annoncé dans le viseur de Galatasaray en ce dernier jour de mercato estival, Emiliano Martinez ne devrait pas rejoindre la Turquie. Selon nos dernières informations, le portier argentin refuse de rejoindre le club, pensionnaire de Super Lig.

La suite après cette publicité

Toujours d’après nos indiscrétions, la formation turque avait pourtant formulé 22,5 millions d’euros (+ des bonus) à Aston Villa mais Galatasaray se confronte, aujourd’hui, au refus du dernier rempart de 32 ans.