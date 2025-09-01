Menu Rechercher
Commenter 8
Exclu FM Premier League

Emiliano Martinez refuse de rejoindre Galatasaray

Par Josué Cassé
Emiliano Martínez avec la tunique des Gunners @Maxppp

Annoncé dans le viseur de Galatasaray en ce dernier jour de mercato estival, Emiliano Martinez ne devrait pas rejoindre la Turquie. Selon nos dernières informations, le portier argentin refuse de rejoindre le club, pensionnaire de Super Lig.

La suite après cette publicité

Toujours d’après nos indiscrétions, la formation turque avait pourtant formulé 22,5 millions d’euros (+ des bonus) à Aston Villa mais Galatasaray se confronte, aujourd’hui, au refus du dernier rempart de 32 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Süper Lig
Galatasaray
Aston Villa
Emiliano Martínez

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray SK
Aston Villa Logo Aston Villa
Emiliano Martínez Emiliano Martínez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier