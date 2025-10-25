Arsenal : Mikel Arteta inquiet pour Gabriel

Le défenseur central Gabriel est incertain pour le prochain match d’Arsenal contre Crystal Palace, ce dimanche à l’Emirates Stadium. L’ancien du LOSC n’a pas pu s’entraîner pleinement depuis qu’il a quitté le terrain en raison d’un problème à la cuisse lors de la victoire 4-0 contre l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, a expliqué Mikel Arteta en conférence de presse. Cette blessure constitue une inquiétude pour le technicien espagnol, alors que les Gunners cherchent à poursuivre leur série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Leader de Premier League, Arsenal affiche une défense impressionnante avec seulement trois buts encaissés en huit matchs, et certains évoquent déjà la possibilité de battre le record du Chelsea de José Mourinho (15 buts concédés sur toute une saison en 2004-2005). Arteta a souligné l’importance de Gabriel, auteur d’un but et d’une passe décisive contre l’Atlético, tout en espérant le récupérer rapidement. L’ancien adjoint de Pep Guardiola a d’ailleurs rappelé la célèbre phrase de Sir Alex Ferguson selon laquelle « les attaquants gagnent les matchs mais les défenses gagnent les titres » et confirmé sa volonté de faire d’Arsenal une équipe toujours plus difficile à battre.