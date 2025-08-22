OM : Adrien Rabiot aurait pu être réintégré…

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts cette semaine, suite à leur altercation dans le vestiaire vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0). Le club regrette d’avoir eu à prendre cette décision mais elle était nécessaire d’après la direction incarnée par Longoria et Benatia, qui ont pris la parole cette semaine pour s’expliquer. Roberto De Zerbi lui assure en conférence de presse que Rabiot aurait pu être réintégré au groupe s’il s’était excusé et remet en cause son entourage.

«La situation était mal gérée par son entourage. Ça aurait été normal de revenir la queue entre les jambes et s’excuser, les choses seraient revenues à la normale, explique le coach italien devant la presse à la veille de recevoir le PFC. La situation se serait arrangée. Ça a été sûrement mal géré par eux. Voyez les mots qui ont été utilisés contre Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia) et je l’ai dit à Adrien aujourd’hui. De cette manière, tu romps les choses définitivement, je sais que Pablo et Mehdi ne voulaient pas une rupture aussi complète.»

