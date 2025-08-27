Menu Rechercher
Ligue 1

OM : les détails surprenants du deal Hamed Junior Traoré

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Hamed Junior Traoré avec Bournemouth @Maxppp

L’Olympique de Marseille tient enfin le remplaçant de Jonathan Rowe. Avec l’international anglais qui est parti du côté de Bologne pour 18 millions d’euros, Marseille a ciblé plusieurs profils et a finalement décidé de miser sur Hamed Junior Traoré. Comme nous vous le révélions, le club phocéen a bouclé le transfert de l’international ivoirien.

Ce mercredi après-midi, la presse anglaise donne plus de détails sur le deal. L’OM a obtenu le prêt avec option d’achat quasi obligatoire du joueur contre un montant de 8 millions d’euros selon Sky Sports qui ajoute par contre que Bournemouth conservera 50% sur une éventuelle revente. Un pourcentage assez élevé tout de même pour ce type de dossier.

