OM : les détails surprenants du deal Hamed Junior Traoré
L’Olympique de Marseille tient enfin le remplaçant de Jonathan Rowe. Avec l’international anglais qui est parti du côté de Bologne pour 18 millions d’euros, Marseille a ciblé plusieurs profils et a finalement décidé de miser sur Hamed Junior Traoré. Comme nous vous le révélions, le club phocéen a bouclé le transfert de l’international ivoirien.
Ce mercredi après-midi, la presse anglaise donne plus de détails sur le deal. L’OM a obtenu le prêt avec option d’achat quasi obligatoire du joueur contre un montant de 8 millions d’euros selon Sky Sports qui ajoute par contre que Bournemouth conservera 50% sur une éventuelle revente. Un pourcentage assez élevé tout de même pour ce type de dossier.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer