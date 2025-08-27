Ligue des Champions 2025-2026 : quel tirage au sort pour les clubs français ?

Ce jeudi soir à 18h, les 36 participants de la Ligue des Champions 2025/2026 seront réunis du côté de Monaco pour connaître leur destin avec le tirage au sort de la compétition. Parmi eux, on retrouvera évidemment les trois clubs français participant à la compétition, à savoir le champion de France et vainqueur de la dernière Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain (1er), mais aussi l’Olympique de Marseille (2e) et l’AS Monaco (3e). De son côté, l’OGC Nice (4e) a été éliminé lors du 3e tour préliminaire par Benfica (2-0/2-0).

Le Paris Saint-Germain grâce à son coefficient, mais aussi son statut de vainqueur de la compétition se retrouve dans le premier chapeau avec le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, Liverpool, l’Inter Milan, Chelsea, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Pour son retour dans la compétition, l’Olympique de Marseille se retrouve dans le chapeau 3 tandis que l’AS Monaco figure dans le chapeau 4. Toutes les équipes disputeront 8 matches, 4 à domicile et 4 à l’extérieur et défieront deux formations par chapeau. La première journée aura lieu entre le mardi 16 et le jeudi 18 septembre tandis que la huitième journée de la phase de ligue se tiendra le mercredi 28 janvier avec un multiplex de 18 rencontres.

Du lourd à prévoir pour nos clubs français

Dans les spécificités, il est impossible pour deux équipes du même pays de s’affronter. Le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco ne pourront donc pas se rencontrer avant la phase à élimination directe. De plus comme la saison dernière, la boule de chaque équipe sera tirée avant qu’un logiciel automatisé lui attribue ses adversaires. Et le plateau sera une nouvelle fois très intéressant. Dans le chapeau 1, il faudra évidemment se méfier du Real Madrid, du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore de Liverpool. Le chapeau 2 sera composé d’Arsenal qui a été demi-finaliste de la dernière édition, mais aussi de l’Atlético de Madrid et de la Juventus.

Pour le chapeau 3, Tottenham vainqueur de la dernière Ligue Europa et Naples, le champion d’Italie, seront les gros morceaux, de même que Newcastle, Bilbao et Galatasaray dans le chapeau 4. Pour ce qui est des tirages plus cléments, on peut penser au Borussia Dortmund dans le chapeau 1 et dans une moindre mesure l’Inter Milan. Pour le chapeau 2, Villarreal, l’Eintracht Francfort et le FC Bruges semblent plus abordables tout comme l’Olympiakos, le Slavia Prague et le novice Bodo/Glimt dans le chapeau 3. Enfin dans le chapeau 4, les nouveaux venus Pafos et le Kairat Almaty seront des adversaires intéressants pour nos clubs français même si dans le cas du club kazakhstanais (qui est situé à presque 6800 kilomètres de Paris), la distance du trajet risque d’être une mauvaise nouvelle en cas de déplacement.

Les 36 qualifiés

Chapeau 1 : Paris Saint-Germain (France), Real Madrid (Espagne), Manchester City (Angleterre), Bayern Munich (Allemagne), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Chelsea (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne) et FC Barcelone (Espagne)

Chapeau 2 : Arsenal (Angleterre), Bayer Leverkusen (Allemagne), Atlético de Madrid (Espagne), Benfica (Portugal), Atalanta (Italie), Villarreal (Espagne), Juventus (Italie), Eintracht Francfort (Allemagne) et FC Bruges (Belgique)

Chapeau 3 : Tottenham (Angleterre), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Naples (Italie), Sporting CP (Portugal), Olympiakos (Grèce), Slavia Prague (Tchéquie), Bodo/Glimt (Norvège) et Olympique de Marseille (France)

Chapeau 4 : FC Copenhague (Danemark), AS Monaco (France), Galatasaray (Turquie), Union Saint-Gilloise (Belgique), Qarabag (Azerbaïdjan), Athletic Club (Espagne), Newcastle (Angleterre), Pafos (Chypre) et Kairat Almaty (Kazakhstan)