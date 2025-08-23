Menu Rechercher
Ligue 1

OM : le groupe avec 6 absents face au Paris FC

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Jonathan Rowe et Rabiot @Maxppp
Marseille Paris FC

L’Olympique de Marseille est très attendu ce samedi après-midi pour affronter le Paris FC. La formation de Roberto De Zerbi, en pleine crise après la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, doit se remettre la tête à l’endroit pour cette rencontre déjà importante. Et le coach italien devra faire sans plusieurs joueurs pour ce match au Vélodrome.

Olympique de Marseille
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋

Voici les 2️⃣0️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la première à l'@orangevelodrome de la saison 💪 #OMPFC
Il a ainsi convoqué un groupe de… 20 joueurs. Logiquement, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, ne sont pas présents tout comme Facundo Medina encore blessé et Igor Paixao. Amine Harit n’est aussi pas disponible tout comme Geoffrey Kondogbia. Marseille se présente donc avec un milieu très diminué tout comme son secteur offensif.

Pub. le - MAJ le
