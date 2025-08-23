OM - Paris FC : les compositions probables

Le premier match après le tremblement de terre. Cette semaine, l’actualité de l’Olympique de Marseille a été marquée par les révélations de l’ubuesque affaire de la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot et des sorties médiatiques de toutes les parties impliquées de près ou de loin dans cet événement. Vendredi dernier, l’OM s’est incliné en toute fin de match sur la pelouse de Rennes. Un premier contre-temps cette saison qui est venu tout chambouler malgré lui. Après la rencontre, les esprits se sont échauffés et Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont illustrés de la pire manière possible en réglant leurs comptes à travers une bagarre considérée comme choquante.

Et alors que le jeune Darryl Bakola était en train de faire un malaise vagal dans le même temps, le vestiaire de l’OM est resté choqué face à des événements d’une telle violence après un revers anodin. Révoltés face à de tels agissements dans leur effectif, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont décidé de trancher dans le vif : les deux joueurs ont été mis sur la liste des transferts. Une décision qui en a choqué plus d’un et qui a été pris à contrecœur, notamment lorsque l’on connaît l’importance d’Adrien Rabiot dans le projet sportif des Olympiens. Dès lors, Marseille va devoir apprendre à composer sans son fer de lance.

Roberto De Zerbi aligne quatre attaquants, Willem Geubbels titulaire d’entrée avec le PFC

Ce départ forcé va contraindre Roberto De Zerbi a changé toute sa stratégie tactique. Ce samedi, nous risquons donc d’avoir les premiers éléments de la composition à venir pour la saison olympienne. Et d’après les dernières compos probables qui circulent sur la toile, le coach italien devrait se présenter au Vélodrome avec une équipe offensive ce samedi. En effet, alors que Geronimo Rulli sera aux cages, la défense devrait être composée d’Amir Murillo, CJ Egan-Riley, Leonardo Balerdi et Ulisses Garcia. Au milieu, le double pivot sera composé d’Angel Gomes et Pierre-Emile Hojbjerg. Enfin, l’attaque verra le jeune Robinio Vaz sur le côté gauche tandis que Mason Greenwood sera à droite.

De Zerbi devrait tenter d’associer Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. De l’autre côté, Stéphane Gilli peut bénéficier de plus de stabilité. En effet, n’ayant presque aucun blessé, le coach parisien va aligner ce qui ressemble à son équipe-type ce samedi. Ainsi, Obed Nkambadio, challengé par l’arrivée de Kevin Trapp, va débuter dans les buts. Devant lui, Chergui, Mbow, Otavio et De Smet devrait composer la défense du jour. Au milieu de terrain, Maxime Lopez, qui retourne au Vélodrome plusieurs années après son départ, portera le brassard et évoluera aux côtés d’Adama Camara et Vincent Marchetti. Enfin, la belle attaque parisienne sera composée de Moses Simon, Ilan Kebbal et Willem Geubbels, qui va donc faire son retour en Ligue 1 avec un déplacement houleux à Marseille. Une rencontre qui s’annonce déjà passionnante !

