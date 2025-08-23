Manchester City : la folle boulette de James Trafford contre Tottenham
Ce samedi, Manchester City affrontait Tottenham pour une rencontre importante en ce début de saison. Et après un premier match impeccable face à Wolverhampton, les Skyblues ont eu plus de difficultés à domicile ce samedi. Face à des Spurs motivés, les hommes de Pep Guardiola ont coulé en première période.
Manchester City est mené de deux buts à la mi-temps 🥶
#MCITOT | #PremierLeague
Sans réelle inspiration offensive, City a été piégé sur une erreur collective de sa défense. Quelques minutes après, James Trafford s’est illustré négativement avec sa première boulette. Recruté cet été pour être le gardien numéro 1 des Cityzens, le jeune portier anglais a été coupable d’une mauvaise relance qui a permis à Palhinha d’inscrire le deuxième but de Tottenham. Un match compliqué pour l’Anglais de 22 ans.
