Un nouveau club entre dans la course pour Xavi Simons

Annoncé proche de Chelsea depuis plusieurs jours, Xavi Simons n’a toujours pas trouvé son futur club. Sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2027, l’ancien du PSG veut passer un cap dans sa carrière et serait très motivé à l’idée de rejoindre la Premier League : il a d’ailleurs recruté cet été Ali Barat, un agent bien connecté en Angleterre. Alors que son transfert pour rejoindre les Blues s’éternise, c’est un concurrent de Londres qui cible aussi le prodige néerlandais. En effet, selon Bild, Xavi Simons serait courtisé par Tottenham après l’échec d’Eberechi Eze.

Les Spurs auraient contacté le club allemand pour se renseigner sur Simons. Pour le moment, la vente du natif d’Amsterdam est toujours d’actualité, le RB Leipzig reste très optimiste quant à la possibilité de vendre son numéro 10. Depuis l’ouverture du mercato, le Bayern avait montré son intérêt, mais sans plus, seul Chelsea semblait l’unique piste sérieuse. Pourtant, toujours selon le quotidien allemand, le transfert semble être au point mort. La piste Tottenham pourrait donc être prise au sérieux par le camp de Xavi Simons. Affaire à suivre.