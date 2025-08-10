Chelsea prépare un échange fou avec un international français pour enrôler Xavi Simons

La Premier League aura tout raflé sur ce mercato d’été, que ce soit les petites ou les grosses écuries. Parmi elles, Chelsea s’est offert Liam Delap, Jamie Gittens, João Pedro, Mamadou Sarr, Estevão, Kendry Paez, Dario Essugo et dernièrement Jorrel Hato pour un total avoisinant les 280 M€. Mais les Londoniens n’ont pas prévu de s’arrêter là. Notamment concernant leur secteur offensif, pourtant déjà surpeuplé, mais parmi lequel il devrait y avoir du mouvement d’ici à la fin du mercato.

La presse anglaise annonçait dernièrement que les Blues avaient pris contact avec les représentants de Xavi Simons (22 ans), passé par le PSG et acheté définitivement par le RB Leipzig le 30 janvier dernier pour 50 M€ (+ 30 M€ de bonus). Mais le club allemand, qui a également perdu Benjamin Sesko, transféré à Manchester United, réclame près de 69 millions d’euros. De son côté, l’international néerlandais (28 sélections, 5 buts) fait pression à sa manière pour rejoindre l’équipe d’Enzo Maresca.

Christopher Nkunku sur le départ

Pour trouver un terrain d’entente, Chelsea a trouvé une solution. Car il y a également des prétendants au départ du côté de l’effectif d’Enzo Maresca, à l’instar de Nicolas Jackson ou Christopher Nkunku. Selon The Guardian, Chelsea est en négociations avec le RB Leipzig au sujet d’un éventuel échange entre Xavi Simons et l’international français des Blues. Leipzig souhaiterait faire revenir l’attaquant français, qui a rejoint Stamford Bridge pour six ans en 2023, et ferait de lui le remplaçant de Benjamin Sesko.

Les négociations sont toujours en cours, et Chelsea devra probablement débourser une somme conséquente pour le joueur de 22 ans, en plus de Christopher Nkunku pour boucler ce deal. Ce qui réduirait le cout de l’ex-joueur du Paris Saint-Germain, estimé à 70 millions d’euros. Une solution qui pourrait arranger toutes les parties, alors que les Blues espèrent se séparer du Français et de Nicolas Jackson cet été, également sur le départ après les arrivées de Liam Delap et João Pedro.