Leipzig : Xavi Simons force son départ à Chelsea

Il est de plus en plus probable que Xavi Simons évolue en Premier League la saison prochaine. L’attaquant de 22 ans est proche de trouver un accord avec Chelsea, tandis que les Blues et son club actuel, Leipzig, poursuivent les négociations. Le club allemand réclame près de 69 millions d’euros. De son côté, l’international néerlandais (28 sélections, 5 buts) fait pression à sa manière pour rejoindre l’équipe d’Enzo Maresca.

Xavi Simons a supprimé toute mention de Leipzig de sa biographie sur les réseaux sociaux, tout en conservant les publications le montrant avec le maillot du club allemand. Il a également fait le choix de sécher un entraînement ce vendredi comme révélé par Fabrizio Romano, et il ne devrait pas participer à la rencontre des Allemands contre l’Atalanta ce samedi. Les fans les plus attentifs auront également remarqué qu’il a commencé à suivre plusieurs stars de Chelsea sur Instagram, comme Liam Delap, Levi Colwill et Roméo Lavia. Avant même que son transfert ne soit officialisé, l’ancien Parisien semble déjà acclimaté à Stamford Bridge.