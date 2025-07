Leipzig : Xavi Simons a tranché pour son avenir

Plus qu’un simple souhait, c’est une véritable stratégie que met en place l’ancien du PSG, Xavi Simons, pour rejoindre la Premier League. Le jeune international néerlandais de 22 ans a intégré à son équipe l’un des agents les plus influents du marché anglais : Ali Barat. Un choix fort, révélateur de son ambition claire de traverser la Manche. Barat, connu pour avoir orchestré des transferts majeurs comme celui de Moisés Caicedo à Chelsea ou, plus récemment, de Dean Huijsen au Real Madrid, rejoint Faustino Simons, le frère et représentant habituel du joueur. Ce renfort de poids vise à accélérer les discussions avec les cadors de Premier League. Reste à savoir lesquels.

Xavi Simons veut bouger. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027 avec le RB Leipzig et une saison plutôt correcte sur le plan individuel (11 buts et 8 passes décisives), l’ancien Parisien semble décidé à tourner la page allemande. Leipzig, non qualifié pour les compétitions européennes lors de l’exercice 2025-2026, n’offre plus le projet espéré par le joueur. Et en Angleterre, les prétendants ne manquent pas : Chelsea, très actif sur le dossier, aurait déjà entamé des discussions. Arsenal, Tottenham et Manchester United restent également à l’affût, selon la presse allemande. Mais un problème de taille freine son départ : son prix. En effet, Leipzig attendrait entre 61 et 70 millions d’euros pour lâcher sa pépite, un montant qui refroidit pour l’instant plusieurs clubs. Mais avec Ali Barat désormais aux manettes, le dossier pourrait très vite s’accélérer. Preuve que pour Xavi Simons, l’Angleterre n’est plus une option, c’est désormais son objectif.